S7 отменила вывозной рейс из Вьетнама

Вывозной рейс из Камрани во Владивосток, который должна была осуществить авиакомпания S7, отменён. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Авиакомпания S7 Airlines вынуждена отменить вывозной рейс Камрань — Владивосток, запланированный на 30 апреля. Минкомсвязи пока не удалось сформировать на этот рейс список пассажиров, — говорится в сообщении.
Сейчас в России COVID-19 заболели 99 399 человек из 85 регионов страны. За весь период с начала пандемии умерло 972 пациента, справиться с болезнью удалось 10 286.
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что в среду вывозной рейс «России» доставит в Москву россиян из Ташкента.
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