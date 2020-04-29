S7 отменила вывозной рейс из Вьетнама

https://static.news.ru/photo/c0134856-8a08-11ea-a3b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вывозной рейс из Камрани во Владивосток, который должна была осуществить авиакомпания S7, отменён. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Авиакомпания S7 Airlines вынуждена отменить вывозной рейс Камрань — Владивосток, запланированный на 30 апреля. Минкомсвязи пока не удалось сформировать на этот рейс список пассажиров, — говорится в сообщении.

Сейчас в России COVID-19 заболели 99 399 человек из 85 регионов страны. За весь период с начала пандемии умерло 972 пациента, справиться с болезнью удалось 10 286.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что в среду вывозной рейс «России» доставит в Москву россиян из Ташкента.