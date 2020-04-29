Кабмин выделит дополнительные деньги для «застрявших» за границей россиян

https://static.news.ru/photo/d52e3ed2-8ac4-11ea-bbaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительные средства на помощь российским гражданам за рубежом.

Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа, — заявил премьер-министр.

Деньги пойдут на продление виз, оплату проживания и питания для россиян, «застрявших» за границей.

По его словам, правительство продолжает принимать меры по вывозу россиян из-за рубежа. Соблюдаются необходимые санитарные ограничения.

NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о продолжении процесса возвращения россиян. Это будет продолжаться до восстановления регулярного авиасообщения.

В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.