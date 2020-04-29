Кабмин выделит дополнительные деньги для «застрявших» за границей россиян

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительные средства на помощь российским гражданам за рубежом.
Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа, — заявил премьер-министр.
Деньги пойдут на продление виз, оплату проживания и питания для россиян, «застрявших» за границей.
По его словам, правительство продолжает принимать меры по вывозу россиян из-за рубежа. Соблюдаются необходимые санитарные ограничения.
NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о продолжении процесса возвращения россиян. Это будет продолжаться до восстановления регулярного авиасообщения.
В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.
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