Год от года только гуще и ярче: 6 многолетников — чем старше, тем мощнее их цветение

Год от года только гуще и ярче: 6 многолетников — чем старше, тем мощнее их цветение

Если вы хотите, чтобы цветник с годами становился только краше, а вы могли просто отдыхать и любоваться, выбирайте многолетники, которые с каждым сезоном набирают мощь и живут десятилетиями без пересадки.

Пионы — настоящие долгожители, способные расти на одном месте 15–20 лет, а то и до 50–100 лет; причем чем старше куст, тем обильнее и пышнее его цветение.

Лилейники — еще один чемпион по долголетию, живущий на одном месте до 15–20 лет, а его мощная корневая система с каждым годом дает все больше цветоносов.

Фото: D-NEWS.ru

Очиток видный выживает даже на камнях и живет 20–30 лет, с годами образуя плотные куртины, а к осени его мясистые побеги увенчиваются розовыми или рубиновыми шапками соцветий, которые держатся до снега.

Хоста, настоящая королева тени, живет более 30 лет, с каждым сезоном выпуская все более крупные и эффектные листья и нежные колокольчики.

Эхинацея и рудбекия, эти яркие солнечные ромашки, живут около 10 лет и с годами выбрасывают все более высокие стебли и крупные соцветия, привлекая в сад бабочек и пчел.

Ранее был назван многолетник с яркими цветами, который можно поливать 1 раз в месяц.