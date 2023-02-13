«Год не отношу себя к СМИ»: Познер о доверии россиян к ТВ Журналист Познер заявил, что уже год не относит себя к СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Журналист Владимир Познер прокомментировал NEWS.ru результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому только 53% россиян доверяют центральному телевидению, а социальным сетям и блогам в интернете — 23%. Он признался, что уже год вообще не относит себя ни к какому СМИ. Познер напомнил, что находится в профессии более 60 лет и за это время научился отличать, какими источниками информации нужно пользоваться, а какими не стоит.

Я уже год не отношу себя вообще ни к какому СМИ. Я очень опытный журналист, все-таки работаю в этой профессии 60 с лишним лет, поэтому я уже научился отличать, какими источниками пользоваться, какими нет и как оценивать. Я читаю довольно широкий круг информации и сравниваю разную информацию, а не разные точки зрения, — сказал Познер.

Согласно опросу ВЦИОМ, наибольшим общественным доверием в России пользуется центральное телевидение (53%). Региональному и местному телевидению 15% определенно доверяют и 23% — скорее доверяют. Реже россияне доверяют сведениям в центральной и местной прессе — определенно им доверяют по 9% и еще по 24% ей скорее доверяют. Новостным, аналитическим, официальным сайтам в интернете определенно доверяют 7% и скорее доверяют 28%.