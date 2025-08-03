Гнезда с ветчиной и яйцом — завтрак, который любят все

Гнезда с ветчиной и яйцом — завтрак, который любят все

Яичница в «гнездышках» — простой и вкусный завтрак, который нравится и детям, и взрослым. Хрустящие картофельные «гнезда» с нежным желтком внутри готовятся быстро и поднимают настроение с утра.

Ингредиенты:

картофель — 3–4 средних клубня;

ветчина — 120 г;

зелёный лук — по вкусу;

мука — 2 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу;

яйца — 4 шт.;

зелень — для подачи.

Приготовление:

Картофель очистить и натереть на крупной тёрке. Залить холодной водой на пять минут, затем отжать лишнюю влагу. Ветчину нарезать мелкими кубиками, зелёный лук — шинковать. Смешать картофель с ветчиной, луком, мукой, посолить и поперчить. На сковороде разогреть масло, сформировать из массы «гнезда» с углублением в центре. Жарить две-три минуты на среднем огне. В каждое углубление аккуратно влить яйцо. Накрыть крышкой и готовить три-четыре минуты, пока белок не схватится, а желток не останется жидким.

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