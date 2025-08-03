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03 августа 2025 в 09:17

Гнезда с ветчиной и яйцом — завтрак, который любят все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичница в «гнездышках» — простой и вкусный завтрак, который нравится и детям, и взрослым. Хрустящие картофельные «гнезда» с нежным желтком внутри готовятся быстро и поднимают настроение с утра.

Ингредиенты:

  • картофель — 3–4 средних клубня;
  • ветчина — 120 г;
  • зелёный лук — по вкусу;
  • мука — 2 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль, перец — по вкусу;
  • яйца — 4 шт.;
  • зелень — для подачи.

Приготовление:

  1. Картофель очистить и натереть на крупной тёрке. Залить холодной водой на пять минут, затем отжать лишнюю влагу.
  2. Ветчину нарезать мелкими кубиками, зелёный лук — шинковать.
  3. Смешать картофель с ветчиной, луком, мукой, посолить и поперчить.
  4. На сковороде разогреть масло, сформировать из массы «гнезда» с углублением в центре.
  5. Жарить две-три минуты на среднем огне. В каждое углубление аккуратно влить яйцо.
  6. Накрыть крышкой и готовить три-четыре минуты, пока белок не схватится, а желток не останется жидким.

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еда
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завтраки
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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