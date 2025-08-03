Гнезда с ветчиной и яйцом — завтрак, который любят все

Яичница в «гнездышках» — простой и вкусный завтрак, который нравится и детям, и взрослым. Хрустящие картофельные «гнезда» с нежным желтком внутри готовятся быстро и поднимают настроение с утра.
Ингредиенты:
- картофель — 3–4 средних клубня;
- ветчина — 120 г;
- зелёный лук — по вкусу;
- мука — 2 ст. л.;
- растительное масло — для жарки;
- соль, перец — по вкусу;
- яйца — 4 шт.;
- зелень — для подачи.
Приготовление:
- Картофель очистить и натереть на крупной тёрке. Залить холодной водой на пять минут, затем отжать лишнюю влагу.
- Ветчину нарезать мелкими кубиками, зелёный лук — шинковать.
- Смешать картофель с ветчиной, луком, мукой, посолить и поперчить.
- На сковороде разогреть масло, сформировать из массы «гнезда» с углублением в центре.
- Жарить две-три минуты на среднем огне. В каждое углубление аккуратно влить яйцо.
- Накрыть крышкой и готовить три-четыре минуты, пока белок не схватится, а желток не останется жидким.
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