Главврачи в день 317-летия Петербурга дали залп из Петропавловской крепости

https://static.news.ru/photo/c1c952d0-a01a-11ea-8168-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.spb.ru

Главные врачи больниц Санкт-Петербурга 27 мая, в день 317-летия с момента основания города, дали залп из Петропавловской крепости, сообщили журналистам представители вице-губернатора города Олега Эргашева со ссылкой на его слова, сказанные во время церемонии.

Медики из учреждений Северной столицы получили почётное право произвести выстрел из пушки в период пандемии коронавирусной инфекции.

Как отметил вице-губернатор, месяцы противодействия распространению COVID-19 уже стали неотъемлемой частью истории Петербурга.

В городскую летопись золотыми буквами будут вписаны имена более 80 тысяч медиков, которые самоотверженно, зачастую рискуя своим здоровьем, спасают жизни людей, — приводит слова Эргашева РИА Новости.

Залп из Петропавловской крепости в День города дали: Денис Гусев из клинической инфекционной больницы имени Боткина, Максим Кабанов из госпиталя для ветеранов войны, Людмила Исанкина из детской городской клинической больницы № 5 имени Н. Ф. Филатова, Владимир Волчков из городской многопрофильной больницы № 2 и Валерий Стрижелецкий из больницы Святого Георгия.

Как ранее писал NEWS.ru, на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге в честь 317-го дня рождения города 27 мая зажгли Ростральные колонны.