Ко Дню города в Санкт-Петербурге зажгли Ростральные колонны

На Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге в честь 317-го дня рождения города 27 мая зажгли Ростральные колонны.
Это произошло в 09:30 по местному времени. Своим мнением по поводу зажжения колонн с журналистами поделилась жительница Петербурга Елизавета Петровна. Она заявила, что городские власти правы в том, что даже во время пандемии соблюдают праздничные традиции.
Вот люди проезжают мимо или идут себе по делам и видят, что Ростральные колонны горят, значит всё хорошо, — отметила женщина.
Позднее в центре Петербурга на Сенатской площади пройдёт церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому, основателю города.
В полдень в Петропавловской крепости произведут выстрел. Запланированы концерты, которые горожане и прочие смогут посмотреть онлайн,
Как ранее писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге 27 мая в День города не будет салюта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса, заявилглава комитета по культуре Константин Сухенко.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен