Ко Дню города в Санкт-Петербурге зажгли Ростральные колонны

https://static.news.ru/photo/c30fb7d4-9fec-11ea-8289-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

На Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге в честь 317-го дня рождения города 27 мая зажгли Ростральные колонны.

Это произошло в 09:30 по местному времени. Своим мнением по поводу зажжения колонн с журналистами поделилась жительница Петербурга Елизавета Петровна. Она заявила, что городские власти правы в том, что даже во время пандемии соблюдают праздничные традиции.

Вот люди проезжают мимо или идут себе по делам и видят, что Ростральные колонны горят, значит всё хорошо, — отметила женщина.

Позднее в центре Петербурга на Сенатской площади пройдёт церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому, основателю города.

В полдень в Петропавловской крепости произведут выстрел. Запланированы концерты, которые горожане и прочие смогут посмотреть онлайн, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге 27 мая в День города не будет салюта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса, заявилглава комитета по культуре Константин Сухенко.