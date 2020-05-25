Петербург отметит День города 27 мая без салюта из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/ce3e55b8-9e73-11ea-aa11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 27 мая в День города не будет салюта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса, заявил глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Салюта не будет. Если бы он был, то должны были прийти люди. К сожалению, у нас есть ограничения, сказал Сухенко.

По его словам, в праздничных мероприятиях примут участие театры и библиотеки Петербурга — представят посвящённые городу онлайн-проекты.

Также директор фестиваля Dance Оpen Екатерина Галанова заявила, что 27 мая на телеканале «Санкт-Петербург» в 20:00 пройдёт премьера видеоконцерта «Классика в честь Дворцовой».

На протяжении семи лет «Классика на Дворцовой» является самым масштабным общедоступным проектом ко Дню города. В этом году знаменитый концерт состоится не на Дворцовой площади, но в её честь, — сказала она.

Как ранее писал NEWS.ru, Минобрнауки и Минпросвещения рекомендовали вузам и школам отметить выпускные в этом году в онлайн-формате. В связи с этим многие образовательные учреждения отказываются от проведения мероприятия. Тем не менее собираться с одноклассниками и одногруппниками в «подпольном режиме» выпускники не собираются. И причина, по мнению экспертов, кроется не только в боязни заразиться COVID-19.