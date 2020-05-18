Минобрнауки и Минпросвещения рекомендовали вузам и школам отметить выпускные в этом году в онлайн-формате. В связи с этим многие образовательные учреждения отказываются от проведения мероприятия. Тем не менее собираться с одноклассниками и одногруппниками в «подпольном режиме» выпускники не собираются. И причина, по мнению экспертов, кроется не только в боязни заразиться COVID-19.

Школы

Всё больше подростков сегодня отказываются от проведения выпускных. В этом году таких случаев станет намного больше из-за введения карантинных мер, однако подобная тенденция наблюдалась и до них. Всё дело в том, что многие классы в школах сегодня абсолютно разобщены — подростки мало общаются с одноклассниками и много времени уделяют социальным сетям. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Мой ребёнок в прошлом году заканчивал девятый класс. Родители активно пытались придумать, какой выпускной бы провести. Однако дети сказали, что им это мероприятие не нужно. В итоге выпускной не проводили. И сейчас таких случаев становится всё больше. Это говорит о неблагополучии нашего общества и атомизации в нём. И проблема на сегодняшний день заключается в том, что подростки не хотят отмечать выпускной даже при наличии такой возможности, а не в том, что из-за коронавируса они не проведут праздник в ранее запланированные даты. Ведь те, кто действительно хочет проститься и пообщаться со своими одноклассниками, могут сделать это и после снятия карантинных мер Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета председатель Национального родительского комитета

Между тем в России преувеличена важность того, как отмечать выпускной и как на нём выглядеть, считает эксперт. Школы и классы часто соревнуются друг с другом в том, у кого мероприятие будет дороже и интереснее.

Собрать школьницу на такое событие не дешевле, чем подготовить невесту к свадьбе, отмечает Волынец. Зачастую девушке необходимо сделать макияж и причёску, а также подобрать нарядное и порой крайне дорогое платье. Ради этого родители тратят чуть ли не последние деньги из семейного бюджета или же берут кредиты. А некоторым подросткам и вовсе приходится отказаться от похода на выпускной из-за его дороговизны.

Университеты

Отмечать выпускной «подпольно», скорее всего, не станут и студенты. Многие из них во время карантина уехали в родной город и не будут уезжать из него ради того, чтобы встретиться с одногруппниками. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

Тем не менее в каждом молодёжном сообществе есть «бесстрашные» люди — они ездят на вечеринки и квартирники даже несмотря на режим самоизоляции, поясняет эксперт. Поэтому какая-то часть выпускников, вероятнее всего, всё-таки соберётся где-нибудь с одногруппниками, чтобы отпраздновать окончание вуза.

Несмотря на то, что в России пройдут онлайн-выпускные, студентам всё равно придётся вручать дипломы. Поэтому я думаю, что руководство многих вузов задумается о возможности проведения официального мероприятия после снятия карантинных мер. Сейчас же превалирующая часть студентов не будет спешить собираться в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Олег Цапко председатель Всероссийского студенческого союза председатель Всероссийского студенческого союза

«У нас не будет выпускного, как у всех»

Руководство многих российских школ пока не даёт точного ответа на вопрос, в каком режиме будет проводиться мероприятие. Об этом заявили опрошенные NEWS.ru учащиеся 11-х классов из разных регионов страны.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К выпускному в онлайн-формате подростки относятся негативно. Одноклассники могут пообщаться по видеозвонку и в любой другой день — атмосферы праздника при разговоре в Интернете не будет, отмечает одна из выпускниц. Необходимость проведения такого мероприятия в их классе, скорее всего, будет определяться методом голосования.

При этом из-за переноса ЕГЭ даты выпускных могут выпасть на промежуток времени проведения экзаменов. Многих школьников это не устраивает, отмечает ученица 11-го класса Елизавета Полякова.

Многие ребята не хотят праздновать выпускной до того момента, пока не сдадут все экзамены. Кроме того, к мероприятию в онлайн-режиме очень многие относятся негативно. Мы пониманием, что учителя хотят сделать для нас как лучше. Но онлайн-формат только станет напоминанием о том, что у нас не будет такого выпускного, как был раньше у всех людей. Кроме того, нет понимания, как такое мероприятие будет проходить. Скорее всего, мы нарядимся, накрасимся и просто сядем перед компьютером, чтобы пообщаться Елизавета Полякова выпускница 2020 года выпускница 2020 года

И если школы предоставляют альтернативу офлайн-выпускному, то в некоторых вузах её и вовсе не будет. Как рассказала NEWS.ru выпускница одного из факультетов РАНХиГС, мероприятие у группы не будет проходить даже в режиме онлайн. Сотрудники вуза, по словам девушки, заявили, что учащиеся позже смогут в индивидуальном порядке прийти в деканат за дипломами.

ranepa.ru

Стоит отметить, что никто из опрошенных NEWS.ru школьников и студентов нарушать карантин ради выпускного не планирует — собраться коллективом они хотят только после улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

«Подпольно» проводить выпускные при помощи профессиональных организаторов праздников школьники и студенты тоже не собираются. Те же, кто обратился в подобные компании ещё до того, как обострилась эпидемиологическая обстановка в стране, переносят мероприятия на неопределённый срок. Никто из заказчиков не изъявил желание отмечать выпускной в условиях эпидемии, рассказали NEWS.ru сотрудники компаний.