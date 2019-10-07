https://static.news.ru/photo/4bdc5308-e993-11e9-b3f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Помимо этого, нежелательно размещать на стенах помещений документы, находящиеся не в рамках, а также календари.

Соответствующую телеграмму 20 сентября получили командиры с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин с целью организации их работы.

При этом в кабинетах должны находиться три папки формата А-3 и А-4, две пачки простых и цветных карандашей, две пачки цветных гелевых и тонких фломастеров, бумага, офицерские линейки, ластики и упаковка стикеров.

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» полковника запаса Виктора Мураховского, данный указ является попыткой привести помещения в единый вид в соответствии с личными представлениями.

Есть древняя армейская поговорка: пусть будет безобразно, но однообразно. Такие указания в принципе не редкость и не выходят за пределы полномочий, — отметил он.

В пример Мураховский привёл требование министра обороны Дмитрия Устинова покрасить все казармы в жёлтый цвет, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Твери начальника Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) войск Воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майора в отставке Сергея Ягольникова. Его подозревают в мошенничестве.