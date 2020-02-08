Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор главарю российской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль- Ислами» (запрещена в РФ) Эдуарду Низамову.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что член ИГ (запрещена в РФ) получил 14 лет колонии за подготовку теракта во время ЧМ-2018. С января по июнь 2018 года уроженец Ингушетии вместе с другими боевиками принял решение совершить теракты. Для этого были приобретены автомат с боеприпасами, осколочная граната и были изготовлены взрывные устройства.
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