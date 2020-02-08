https://static.news.ru/photo/39c04a1a-4bd8-11ea-9d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор главарю российской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль- Ислами» (запрещена в РФ) Эдуарду Низамову.

Как передаёт ТАСС, Низамова приговорили к лишению свободы на 23 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осуждённый признан виновным по нескольким статьям: «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Содействие террористической деятельности».

Ранее NEWS.ru сообщал, что член ИГ (запрещена в РФ) получил 14 лет колонии за подготовку теракта во время ЧМ-2018. С января по июнь 2018 года уроженец Ингушетии вместе с другими боевиками принял решение совершить теракты. Для этого были приобретены автомат с боеприпасами, осколочная граната и были изготовлены взрывные устройства.