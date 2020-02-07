https://static.news.ru/photo/bdc680fe-49c6-11ea-a12f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уроженец Ингушетии получил 14 лет колонии за подготовку терактов во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Решение вынес Южный окружной военный суд в пятницу, 7 февраля.

Следствие установило, что мужчина вступил в «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещённая в РФ). С января по июнь 2018 года мужчина вместе с другими боевиками принял решение совершить теракты. Для этого были приобретены автомат с боеприпасами, осколочная граната и были изготовлены взрывные устройства. Террористов задержали 8 июня 2018 года.

В соответствии с приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, — заявил представитель суда, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Петербурге задержали вербовщика «Исламского государства». Мужчина пытался склонить двух граждан Таджикистана для участия в поездке в Сирию на стороне террористов.