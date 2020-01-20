https://static.news.ru/photo/d7df3cbe-3b85-11ea-b31b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в склонении двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Задержанным оказался 32-летний мужчина. В настоящее время решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения по статьям «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и «содействие террористической деятельности», сообщает пресс-служба СК РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, 13 декабря 2019 года Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела задержание пятерых участников ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка). Они занимались подготовкой терактов. У подозреваемых изъяли самодельную бомбу, пистолет и автомат.