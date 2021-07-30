Глава ВЦИОМ рассказал о доверии к социологическим исследованиям

Недоверие к социологическим исследованиям объясняется несовпадением их результатов с мнением отдельных граждан. Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров, передаёт ТАСС.

По словам Фёдорова, «мнение людей о честности, достоверности, надёжности результатов общественного мнения, как правило, зависит только от того, эти результаты совпадают с их собственным мнением или нет».

Не доверяет нашим опросам, как правило, человек, чьё мнение по изучаемой теме отличается от мнения большинства, — цитирует его агентство.

В качестве примера Фёдоров привёл диаметрально противоположную оценку коммунистами данных исследований по вопросу выноса тела Ленина из Мaвзолея. Речь идёт об опросах, проведённых с разницей в несколько лет, причём в первом случае бoльшинство респондентов высказалось за перезахоронение Лeнина, а во втором - за его сохранение в Мавзолее. Как и следовало ожидать, в КПРФ не признали результатов первого опроса и с радостью приняло результаты второго.

Фёдоров добавил, что интернет-пользователи видят негативные новости в два раза чаще тех, кто смотрит телевизор.

В марте 2021 года социологи зафиксировали рекордное падение рейтинга партии «Единая Россия». За неё готовы проголосовать 27% россиян, что является минимальным значением за последние пять лет.