https://static.news.ru/photo/2b30edf2-bd43-11e9-86f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что правоохранительным органам следует провести проверку по факту нанесения полицейским травм девушке при задержании на митинге за честные выборы. Затем Следственный комитет на основании полученных материалов должен принять решение о возбуждении уголовного дела, отметил он.

По его словам, основанием для разбирательства должно стать превышение полномочий с применением силы, передаёт « Интерфакс ».

Могу сказать одно: меня с детства приучили — женщину нельзя бить. Нельзя. Никогда и ни при каких условиях. Это, в том числе, и не по-мужски, — подчеркнул он.

Федотов добавил, что ознакомился с произошедшим по видеозаписи. При этом возбуждение в отношении девушки административного разбирательства он комментировать отказался, так как «этого правонарушения он не видел».

Ранее, как писал News.ru, в Росгвардии заявили, что мужчина, ударивший девушку в живот в ходе согласованной акции в Москве, не относится ни к одному подразделению ведомства. Ранее в Интернет просочилось видео, где два сотрудника правоохранительных органов ведут девушку, в какой-то момент один из них бьёт её в живот. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию об этих сотрудниках.