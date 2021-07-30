Глава Сочи дал прогноз по количеству туристов в августе

Власти Сочи в августе планируют принять 900 тысяч путешественников, рассказал мэр города Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул необходимость обеспечить безопасность как туристов, так и жителей города.

Мы прогнозируем принять в августе в Сочи около 900 тысяч туристов. Необходимо обеспечить безопасность горожан и гостей курорта в период проведения летнего сезона, — отметил политик.

По его словам, в августе в городе будут работать 2,8 тысячи гостиниц, которые способны принять 200 тысяч человек. Он напомнил о новых правилах заселения в объекты размещения в регионах и о необходимости нарастить кампанию по вакцинации, чтобы выработать коллективный иммунитет.

С 1 августа вступили в силу новые требования для заселения в отели Краснодарского края. Для въезда в гостиницу турист теперь должен предоставить сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий, что путешественник перенёс коронавирус не позднее чем полгода назад. Если у желающего заселиться есть противопоказания к прививке, он должен предоставить медотвод и результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Альтернативный вариант — заселиться с согласием добровольно пройти вакцинацию уже в Краснодарском крае в течение трёх дней.

Ранее Ассоциация туроператоров России завила о провале курортного сезона в Краснодарском крае на август из-за введённых властями ограничений по коронавирусу. Расчёт властей на то, что туристы специально начнут прививаться для того, чтобы приехать в Анапу, Сочи или Геленджик, не оправдался.

Также туристы не готовы тратить первые дни отдыха на прививку на курортах Кубани и попросту выбирают Крым, где нет таких серьёзных ограничений, или заграницу. По прогнозам экспертов, август «смажет» всю картину сезона, претендовавшего в этом году на рекорд.