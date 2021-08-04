Глава Россотрудничества назвал количество иностранных студентов в России

В российских вузах обучаются порядка 270 тысяч иностранных студентов. Из них примерно 18 тысяч — по квотам кабмина. Об этом рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что из указанных 18 тысяч мест, выделенных в качестве правительственной квоты, около 14 тысяч распределены Россотрудничеством. Для этих и других целей запущен портал «Образование в Российской Федерации для иностранцев» (educationinrussia.com).

С помощью данного ресурса желающие учиться в России могут подать заявку по квоте и пройти отборочные процедуры, которые проводятся иностранными представительствами и посольствами РФ. Примаков рассказал, что пока портал работает в тестовом режиме. Предполагается, что в 2022 году он выйдет на промышленный уровень.

Мы полагаем, что именно такой формат подачи на квоту на образование в Российской Федерации наиболее прозрачен и понятен и исключает разные возможные коррупционные опасения, — цитирует агентство главу ведомства.

Примаков добавил , что квота выделена на 175 стран. На сегодняшний день подано 80 тысяч заявок на участие в отборочных мероприятиях. Треть из них — из стран СНГ.

Ранее сообщалось, что Союз ректоров России не намерен требовать от вузов ограничить допуск к очному обучению для не привитых от COVID-19 студентов. Ректор МГУ Виктор Садовничий, учитывая эпидобстановку, призвал студентов вакцинироваться. Особенно тех, кто проживает не в столичном регионе.