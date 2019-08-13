https://static.news.ru/photo/649ce74a-bdc9-11e9-bf22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россияне могут лишиться всех пенсионных накоплений в том случае, если будут переводить свои деньги в негосударственные пенсионные фонды. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, сообщения о хищениях в подобных организациях в последнее время участились.

Оттуда, как правило, деньги воруют. Мы каждый день получаем подтверждения, что они не надёжны, поскольку государство не отвечает ни за одну копейку в таких фондах, — сообщил он в беседе с « URA.RU ».

Ранее стало известно, что из Пенсионного фонда РФ похитили 11 миллиардов рублей. Деньги незаконно перевели в негосударственный фонд «Согласие» . По данному факту завели уголовное дело. Его передали в Следственный департамент МВД РФ.

Ранее News.ru писал, что средний размер назначенных пенсий в июне текущего года составил 14 168 рублей, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.