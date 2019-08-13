https://static.news.ru/photo/649ce74a-bdc9-11e9-bf22-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Россияне могут лишиться всех пенсионных накоплений в том случае, если будут переводить свои деньги в негосударственные пенсионные фонды. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, сообщения о хищениях в подобных организациях в последнее время участились.
Оттуда, как правило, деньги воруют. Мы каждый день получаем подтверждения, что они не надёжны, поскольку государство не отвечает ни за одну копейку в таких фондах, — сообщил он в беседе с «URA.RU».
Ранее стало известно, что из Пенсионного фонда РФ похитили 11 миллиардов рублей. Деньги незаконно перевели в негосударственный фонд «Согласие» . По данному факту завели уголовное дело. Его передали в Следственный департамент МВД РФ.