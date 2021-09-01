Глава Минтруда назвал сумму маткапитала в 2022 году

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал на полях Восточного экономического форума, что в 2022 году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребёнка и 665 тысяч рублей на второго ребёнка.

В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребёнка и 665 009 рублей на второго, — рассказал министр.

При этом глава министерства отметил, что, если семья ранее получала материнский капитал на первого ребёнка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля.

Ранее стало известно, что в России маткапитал смогут получать отцы детей, рождённых суррогатными матерями, чьи жёны выступают усыновителями этих детей. В Минтруда пояснили, что правила получения отцами материнского капитала уточняются по решению Конституционного суда.

Согласно действующим правилам, материнский капитал родители, воспитывающие детей, рождённых суррогатной матерью, имеют право получить лишь в том случае, если оба они являются родителями ребёнка.