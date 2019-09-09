https://static.news.ru/photo/5d58ed9e-d30e-11e9-8043-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.

Как писал News.ru, ранее Вышинский заявил, что президент Владимир Путин, в отличие от своего украинского коллеги Владимира Зеленского, не счёл нужным лично встретить прибывших в РФ участников обмена заключёнными, поскольку это якобы выглядело как пиар, который в данном случае неуместен.

Он также отметил, что планирует остаться в журналистике, поскольку именно профессия вытащила его из тюрьмы. Он признался, что уже вынашивает новые идеи и проекты.

Вышинского освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». В списки задержанных в РФ украинских граждан, которых выдадут Киеву, включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.