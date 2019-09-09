https://static.news.ru/photo/d6b4a2b4-d2f5-11e9-9cca-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин, в отличие от своего украинского коллеги Владимира Зеленского, не счёл нужным лично встретить прибывших в РФ участников обмена заключёнными, поскольку это якобы выглядело как пиар, который в данном случае неуместен. Такое мнение высказал обвинённый Киевом в госизмене главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

С точки зрения пиара, вот эта встреча во Внуково была не такой мощной, как встреча на Украине и так далее. Со мной летели 30 с лишним человек, среди которых были женщины, старики. А на Украину вернулись в том числе ещё 20 человек призывного возраста. То есть там, в самолёте, были одни мужчины, были военные, которые прекрасно понимали, что они делают, на что они идут, — цитирует Вышинского « Говорит Москва ».

По словам бывшего подследственного, в РФ прилетели люди, среди которых были женщины и люди преклонного возраста. Они, по мнению журналиста, попали за решётку на Украине «совершенно по надуманным поводам».

Я летел и понимал, что люди, которые со мной возвращаются, — вот это реальный акт гуманизма. Женщин, стариков вынуть из тюрьмы и вернуть, — считает Вышинский.

Как писал News.ru, ранее главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил о намерении в ближайшее время вернуться в Киев. Он приедет на Украину для участия в судебных заседаниях, чтобы «доказать свою невиновность».