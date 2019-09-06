Президент Украины Владимир Зеленский приехал в киевский аэропорт Борисполь, куда скоро должен прилететь самолёт с украинскими гражданами из Москвы. Они вернутся на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.
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Как писал News.ru, глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вылетел из Киева в Москву. Вышинского освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». В списки задержанных в РФ украинских граждан, которых выдадут Киеву, включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.