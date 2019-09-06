https://static.news.ru/photo/e8d11b40-d15a-11e9-90b5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в киевский аэропорт Борисполь, куда скоро должен прилететь самолёт с украинскими гражданами из Москвы. Они вернутся на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Как сообщает украинский телеканал «24», в аэропорт также приехали генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов. В аэропорт прибыли и родственники освобождаемых украинцев.

Как писал News.ru, глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вылетел из Киева в Москву. Вышинского освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». В списки задержанных в РФ украинских граждан, которых выдадут Киеву, включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.