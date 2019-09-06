https://static.news.ru/photo/1c7a3564-d17c-11e9-89ea-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, прилетевший в Москву в рамках обмена задержанными лицами, рассказал, что планирует остаться в журналистике, поскольку именно профессия вытащила его из тюрьмы. Он признался, что уже вынашивает новые идеи и проекты.

Я точно собираюсь остаться в профессии, потому что профессия меня вытащила из тюрьмы. Я в этом смысле в долгу у профессии, в долгу у коллег. И должен этот долг отдать, — сказал РИА Новости Вышинский.

Всё пережитое за последнее время он считает не плохим опытом, «но драматическим».

Это самое лучшее богатство для журналиста, когда есть опыт, который можно переосмыслить, о нём рассказать, — добавил Вышинский.

Как писал News.ru, Кирилл Вышинский заявил, что чувствует себя хорошо, а о здоровье подумает потом, «как говорила Скарлетт О'Хара, — завтра». Журналист также поблагодарил всех коллег за поддержку, которую ему оказывали всё время, пока он находился в заключении на Украине.