https://static.news.ru/photo/e64ce6aa-d165-11e9-9115-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бывший главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, прилетевший в Москву в рамках обмена задержанными лицами, заявил, что чувствует себя хорошо, а о здоровье подумает потом.

Я сейчас не думаю о здоровье, а я думаю о тех эмоциях, которые переношу. О здоровье я подумаю чуть попозже. Как говорила Скарлетт О'Хара — завтра. А сейчас я наполнен адреналином, — рассказал Вышинский, сходя с трапа самолёта в московском аэропорту Внуково.

Журналист также поблагодарил всех коллег за поддержку, которую ему оказывали всё время, пока он находился в заключении на Украине, передаёт РИА Новости .

Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 года в Киеве по подозрению в госизмене. Экс-главреда поместили под арест. Киевский суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения. 28 августа 2019 года журналиста освободили из-под ареста «под личное обязательство».

Как ранее сообщил News.ru, 7 сентября Россия и Украина провели обмен задержанными лицами. Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев. Кирилл Вышинский находился в числе выданных Украиной лиц.