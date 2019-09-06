Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил о намерении в ближайшее время вернуться в Киев.
Об этом журналист сказал в эфире телеканала «
Хочу доказать свою невиновность, — заявил Вышинский.
Он сообщил, что следующее заседание по его делу состоится 16 сентября. Точную дату своего отъезда на Украину Вышинский сможет назвать после консультаций с адвокатами и секретариатом суда.
Ранее News.ru писал о том, что руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, прилетевший в Москву в рамках обмена задержанными лицами, рассказал, что планирует остаться в журналистике, поскольку именно профессия вытащила его из тюрьмы. Он признался, что уже вынашивает новые идеи и проекты.