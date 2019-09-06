https://static.news.ru/photo/90cc7be0-d18e-11e9-b9db-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил о намерении в ближайшее время вернуться в Киев.

Об этом журналист сказал в эфире телеканала « Россия 24 ». По его словам, он приедет на Украину для участия в судебных заседаниях.

Хочу доказать свою невиновность, — заявил Вышинский.

Он сообщил, что следующее заседание по его делу состоится 16 сентября. Точную дату своего отъезда на Украину Вышинский сможет назвать после консультаций с адвокатами и секретариатом суда.

Ранее News.ru писал о том, что руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, прилетевший в Москву в рамках обмена задержанными лицами, рассказал, что планирует остаться в журналистике, поскольку именно профессия вытащила его из тюрьмы. Он признался, что уже вынашивает новые идеи и проекты.