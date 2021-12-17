Глава МЧС объяснил запрет сжигать мусор на дачах

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Декор новогодней подарочной упаковки не поддаётся переработке и может быть небезопасен для окружающей среды и человека из-за микропластика в составе, сообщила эксперт проекта «Ноль отходов» российского отделения Гринпис Антонина Евтешина. Кроме того, она отметила, что вся обёрточная бумага покрыта слоем пластика. В связи с этим эксперт посоветовала выбирать натуральные материалы для упаковки — картон, железо или ткань, а в качестве декора использовать органику.

Украшения, которыми декорируются подарки, могут быть небезопасными. Например, блёстки — это микропластик, который оказывается в водоёмах, загрязняет их, попадает в желудки животных — они заглатывают микропластик вместе с водой, а...