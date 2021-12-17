Глава МЧС объяснил запрет сжигать мусор на дачах опасностью пожаров
Софья Купервасер
Софья Купервасер
12:08, 17 декабря 2021
Фото: pixabay.com
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Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что запрет на сжигание мусора на дачах вызван объявлением противопожарного режима, несоблюдение которого может привести к крупным возгораниям и десяткам сгоревших домов. Об этом он рассказал в интервью РБК.
Когда устанавливается особый противопожарный режим, то это означает высокий уровень предосторожности. А если вы до особого режима сжигали мусор у себя на даче и при нём продолжаете это делать, то смысл теряется. Я могу вам привести десятки, сотни примеров, когда из-за безобидного хвороста, сухой травы сгорают просто десятки домов,— отметил он.
Чуприян добавил, что противопожарная авиация не может участвовать в тушении каждого возгорания.
Ранее сообщалось о заявлении Мосгордумы, которая поддержала установку памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву в сквере Дмитрия Михайлика на Западе Москвы. Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама, спасая режиссёра Александра Мельника. Президент России посмертно присвоил ему звание Героя России.