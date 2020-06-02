Глава Гидрометцентра объяснил «непредсказуемость» погоды

https://static.news.ru/photo/c965a144-a540-11ea-bf3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Невидимые» фронты в верхних слоях атмосферы стали причиной опасных погодных явлений в Москве и области. Тёплый и холодный фронты сходились в одной точке, из-за чего возникало их турбулентное смешивание по горизонтали.

Невидимыми фронты названы потому, что они находятся в 1–1,5 км над землёй, поэтому обычному наблюдателю их не увидеть, пояснил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Фронтальные разделы разделяются воздушными массами в разными физическими свойствами и разной температурой, столкновение которых вызвало непогоду, пишет РИА Новости.

Именно поэтому сложно прогнозировать процессы, так как сложившаяся ситуация вызывает «взрывные» явления. Прогноз погоды и анализ ситуации проводили все службы Росгидромета: синоптики, прогнозисты, аналитики данных. Учёные тесно взаимодействовали с городскими службами, предупреждая их о штормовых ливнях, ветрах.

Непредсказуемость ситуации придал циклон, переместившийся с Чёрного моря в центр европейской части России. При этом оправдались все штормовые предупреждения.

Синоптики, модельеры и прогнозисты Росгидромета трудились над оперативными прогнозами и оценкой рисков. Опасное явление в любом случае наносит ущерб экономике региона, важно предупредить это явление и минимизировать последствия, — пояснил Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что потепление в европейской части России начнётся с 4 июня, а с 7 июня температура воздуха станет соответствовать показателям конца июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.