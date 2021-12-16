Глава ЦИАН объяснил запрет на публикацию дискриминирующих объявлений

Глава ЦИАН Максим Мельников объяснил решение компании о запрете на публикацию дискриминирующих объявлений попыткой сделать рынок аренды жилья более цивилизованным. Он отметил, что в организации эта тема обсуждалась на протяжении нескольких лет. Его слова приводит РБК.

При этом глава ЦИАН допустил, что в краткосрочной перспективе решение компании усложнит поиск квартир, так как арендаторы будут получать больше отказов из-за национальности. Дело в том, что ограничивать владельцев недвижимости в вопросах, кому сдавать жильё, компания не вправе.

Тем не менее Мельников выразил надежду, что в будущем владельцы и других сервисов по аренде недвижимости переймут опыт ЦИАН. Пока что они этого не делают по экономическим соображениям.

Мы признаём, что наше решение пока нельзя назвать идеальным. Например, часть владельцев квартир с ним не до конца согласна. При этом у всех собственников всё равно остаётся право выбирать, кому они хотят сдавать жильё, — добавил глава ЦИАН.

Ранее ЦИАН запретил выставлять на своей площадке объявления о сдаче жилья «только славянам». Как сказано на сайте сервиса, теперь пользователи не должны указывать этническую принадлежность или расу потенциальных арендаторов. Также нельзя будет указывать национальность, гражданство и вероисповедание людей, которым авторы объявлений планируют сдать свои квартиры.