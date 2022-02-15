В брачном агентстве рассказали, как муж может помочь жене в карьере

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Супругу осуждённого Алексея Навального Юлию допустили на очередное заседание суда против оппозиционера, которое будет проходить в ИК-2 города Покрова Владимирской области, передаёт URA.RU. Накануне она опубликовала в Instagram пост, в котором потребовала разрешить присутствовать на заседании. В колонии 15 февраля будет слушаться дело о мошенничестве и неуважении к суду.

Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это моё совершенно законное право, — написала Навальная. Ранее в Лефортовском суде Москвы сообщили, что предварительное заседание по делу о...