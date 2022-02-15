В брачном агентстве рассказали, как муж может помочь жене в карьере
Глава брачного агентства Тасуева: брак может поспособствовать развитию женской карьеры
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:45, 15 февраля 2022
Фото: unsplash.com
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Брак не мешает женской карьере и даже может ей поспособствовать, заявила руководительница международного брачного агентства «Фортуната» Татьяна Тасуева изданию «Слово и Дело». По её мнению, никто кроме мужа девушке не поможет, а в такой патриархальной стране, как Россия, это нужно.
Одно другому не мешает. Даже более того: если партнёр успешный, благополучный и умный, он будет способствовать карьере девушки. Никто не будет помогать просто так. Мы живём в сугубо мужском обществе. Тем более мы живём в России — в глубоко патриархальной стране. Кроме мужа никто не будет помогать, либо кроме очень любящего любовника. Но я думаю, никому мы не нужны, кроме своих близких, мужей, которые несут ответственность не только за любовную, но и материальную сферу, — сказала Тасуева.
Она добавила, что успешный одинокий человек всё равно несчастлив. Пара нужна людям, особенно 30-летним, считает Тасуева.
Ранее клинический психолог Марина Басманова объяснила, что многие женщины в возрасте после 40 лет предпочитают жить в одиночестве именно из-за патриархального давления. В России до сих пор «львиная доля работ по дому и занятий с детьми» лежит на плечах женщин. Поэтому больше всего разводов, причём чаще всего по инициативе жены, происходит, когда дети вырастают.