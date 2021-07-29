Гладков попросил Путина поддержать проект больницы СМП в Белгороде

Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента РФ Владимира Путина поддержать средствами из резервного фонда строительство больницы скорой медицинской помощи. Об этом говорится на сайте Кремля.

В разговоре с главой государства Гладков отметил, что региону не хватает мощностей для строительства учреждения. Он уточнил, что уже разговаривал на эту тему с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и тот подтвердил необходимость создания больницы. На это требуется 5,5 млрд рублей.

Это позволит нам сократить смертность и позволит сократить срок оказания высокотехнологичной медицинской помощи, то есть потребность очень большая, — отметил Гладков.

В связи с этим он попросил президента поддержать проект.

Ранее президент России Владимир Путин призвал начать единовременные 10-тысячные выплаты на школьников досрочно — с 2 августа. Изначально выплаты были назначены на 16 августа. Но президент предложил провести их раньше, чтобы граждане получили больше времени для подготовки к 1 сентября.