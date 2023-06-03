Гинеколог объяснила, как уберечься от сифилиса Гинеколог Близнюк посоветовала отказаться от незащищенного секса и соблюдать личную гигиену для профилактики сифилиса

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Чтобы не заразиться сифилисом, следует исключить незащищенный секс, пользоваться презервативами и соблюдать личную гигиену, рассказала NEWS.ru гинеколог Елена Близнюк. По ее словам, в особой группе риска находятся люди нетрадиционной сексуальной ориентации.

Чтобы обезопасить себя от заражения, избегайте случайных связей — лучше быть уверенным в своем половом партнере. Исключите незащищенный секс, пользуйтесь презервативами, соблюдайте личную гигиену, — сказала Близнюк.

Гинеколог отметила, что в особой группе риска находятся люди, имеющие гомосексуальные предпочтения.

Близнюк напомнила, что сдачу анализа нельзя совмещать с приемом антибиотиков, иначе результат может быть ложноотрицательным. По ее словам, время лечения сифилиса зависит от тяжести заболевания.

Первичный сифилис лечится от 10 дней, вторичный и третичный — от 20 дней и более, — добавила гинеколог.

Близнюк также сообщила, что симптомами первичного и вторичного сифилиса являются твердый шанкр и высыпания по всему телу. Она отметила, что шанкр позже покрывается корочкой, превращаясь в безболезненную язву. По ее словам, заражение чаще всего происходит половым путем, через поврежденные слизистые оболочки, в том числе при поцелуях.