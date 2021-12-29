Гинцбург раскрыл дату набора добровольцев для испытания назальной вакцины

С 15 января начнётся набор добровольцев для участия в исследовании назальной вакцины против COVID-19, сообщил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, для этого требуется набрать несколько групп людей как из числа вакцинированных, так и нет, сообщил ТАСС.

Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнётся 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых. Группы будут разные. И привитые, и нет. Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел, — рассказал он.

Также в рамках испытаний будет изучаться эффективность разработанной центром тест-системы, которая должна определять уровень антител после применения назальной вакцины.

В процессе создания назальной формы основная сложность — <...> разработать тест-систему и те маркеры, которые точно нам будут говорить о том, что уровень антител, клеток наши тест-системы точно выявляют и гарантируют, что этот уровень будет защитным, — отметил Гинцбург.

Как подчеркнул директор центра, тест-система разработана, и теперь требуется провести её испытания, насколько она поможет в исследованиях. Для этого также потребуются добровольцы, которые получат вакцину.

Минздрав России выдал данному Центру разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея в октябре 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о желании принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса. Об этом глава государства рассказал на встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, до этого глава государства рассказал, что ревакцинировался «Спутником Лайт».