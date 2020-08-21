Гидрометцентр: в нескольких регионах РФ ожидаются первые морозы

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Греция обратилась в ООН в связи с действиями Турции в Средиземном море. Они были названы угрозой для безопасности региона.

Как сообщает ТАСС, в своём двухстраничном послании постоянный представитель Греции при ООН Мария Теофили, в частности, назвала незаконным присутствие в районе морского шельфа страны турецкого исследовательского судна Oruc Reis. Она...