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Гидрометцентр: в нескольких регионах РФ ожидаются первые морозы

23:36, 22 августа 2020
Фото: Фото: geralt /pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что первые лёгкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни.

В Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов. Это уже не заморозки, а первые лёгкие морозы, — отметил эксперт.

По словам специалиста, небольшие заморозки придут в Оренбургскую область. Там столбики термометров понизятся до 2 градусов мороза, сообщает ТАСС.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов заявил о том, что спустя несколько лет в России почти не останется стабильной погоды. По его словам, это произойдёт из-за связи погодных аномалий со стационированием планетарной войны, писал NEWS.ru.

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