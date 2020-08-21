Гидрометцентр: в нескольких регионах РФ ожидаются первые морозы

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что первые лёгкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни.
В Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов. Это уже не заморозки, а первые лёгкие морозы, — отметил эксперт.
По словам специалиста, небольшие заморозки придут в Оренбургскую область. Там столбики термометров понизятся до 2 градусов мороза,
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов заявил о том, что спустя несколько лет в России почти не останется стабильной погоды. По его словам, это произойдёт из-за связи погодных аномалий со стационированием планетарной войны, писал NEWS.ru.
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