Гидрометцентр предостерег россиян от «опасного солнца» Вильфанд: «опасное солнце» прогнозируется в четырех регионах России

Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

В ближайшие дни в Астраханской и Омской областях, Алтайском крае и республике Дагестан ожидается высокий индекс ультрафиолета. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Они призвал жителей этих регионов с осторожностью проводить время на открытом воздухе.

Почти везде ситуация с ультрафиолетовым индексом нормальная, но в Дагестане, Астраханской области он 6–7 единиц (из 12 возможных). Также исключением станет юг Сибири, — сказал метеоролог.

Он добавил, что Алтайском крае и Омской области индекс достигнет показателей в 7–8 единиц.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Этот индекс указывает на потенциально возможные негативные последствия для организма по шкале от 1 до 12 единиц.

При показателя от 3 до 7 единиц людям рекомендуется оставаться в тени в полуденные часы, носить одежду с длинными рукавами, головные уборы и пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 и выше на открытый воздух лучше не выходить совсем.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что дневные температуры на Урале, которые держались на уровне плюс 40 градусов в течение нескольких дней, понизятся сразу на 15 градусов. Он отметил, что на смену «несусветной жаре» придет заметное похолодание и погода придет в норму.