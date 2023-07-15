Вильфанд назвал регион России, где похолодает сразу на 15 градусов Вильфанд: температура на Урале на следующей неделе понизится на 15 градусов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дневные температуры на Урале, которые держались на уровне плюс 40 градусов в течение нескольких дней, на следующей неделе понизятся сразу на 15 градусов, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что на смену «несусветной жаре» придет заметное похолодание и погода придет в норму.

На Урале сейчас жара несусветная. Там за 40 градусов тепла. Но на следующей неделе воздушные массы перенесутся с юга-запада на восток и там начнется заметное похолодание — на целых 15 градусов, — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что на следующей неделе температура на Урале составит 23–25 градусов тепла. По его словам, похолодание ожидает и Поволжье, где на этой неделе стояла жаркая погода.

Это рекордные цифры. Такой жары в этих регионах никогда не было, — добавил Вильфанд.

Представитель Гидрометцентра подчеркнул, что температура приблизится к норме и в ряде других регионов России: в Татарстане, Башкирии, Новосибирске, Самарской, Томской, Свердловской, Челябинской, Омской и Кемеровской областях.

На этой неделе в этих регионах была очень жаркая погода — до 35 градусов тепла. Но и там температура придет к климатической норме. Обычно после такого резкого перехода возникают многочисленные природные опасные явления, например, сильный ветер и обильные осадки, — предупредил метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что в среду и четверг, 19–20 июля, летняя погода в Москве изменится на более прохладную. Метеоролог объяснил, что резкое изменение температуры связано с надвигающимся циклоном, который движется на столицу с северо-западного направления.

Синоптик отметил, что циклон принесет кратковременные дожди и нестабильный метеорологический фон. Он также добавил, что температура на следующей неделе будет на 2–2,5 градуса ниже многолетних значений.