Синоптик рассказал о снижении температуры на следующей неделе Роман Вильфанд рассказал, что тепло на следующей неделе будет недолгим

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В среду и четверг, 19-20 июля, летняя погода в Москве изменится на более прохладную, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог объяснил, что резкое изменение температуры связано с надвигающимся циклоном, который движется на столицу с северо-западного направления.

В среду начнется другой климатический процесс, а именно — очередная серия циклонов. Циклон будет перемещаться с северо-запада. Северные ветра принесут понижение температуры <...> В среду и четверг температура будет от 19 до 24 градусов тепла. В пятницу, субботу и воскресенье температура в столице будет от 18 до 22 градусов, — сказал он.



Синоптик отметил, что циклон принесет кратковременные дожди и нестабильный метеорологический фон. Он также добавил, что температура на следующей неделе будет на 2 — 2,5 градуса ниже многолетних значений.



Ранее москвичей предупредили о рекордном похолодании. В Центре погоды «Фобос» отметили, что такие похолодания происходят не чаще одного раза в 15 лет. Кроме того, метеорологи назвали 12 июля самым холодным днем за последние 75 лет.