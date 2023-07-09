Москвичей предупредили о рекордном похолодании

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москву к середине недели придет похолодание, сообщается на сайте проекта Центра погоды «Фобос». Ожидается, что столбик термометра днем будет повышаться только до отметки +16, а среда может стать самым холодным днем за последние 75 лет.

Если неделя начнется с +17–22, то во вторник днем уже не выше +14–19, а к среде столбики термометров рухнут в бездну осеннего холода и будут колебаться от +11 до +16, что соответствует климатической норме сентября, ночью минимальная температура составит +6–11, — говорится в сообщении.

В «Фобосе» отметили, что такие похолодания происходят не чаще одного раза в 15 лет. Кроме того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет — в столице ожидается всего +13–15°.

Вместе с тем метеорологи ожидают, что лето к выходным восстановит свои позиции. С четверга облаков и осадков станет заметно меньше, ветры развернутся на западные румбы, и начнется медленное потепление — к выходным дневная температура воздуха должна прогреться до +21–26.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал россиян не паниковать из-за резких перемен в погоде, которые произойдут в ряде регионов на предстоящей неделе. Синоптик отметил, что метеорологические контрасты — норма для июля.