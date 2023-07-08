Вильфанд попросил россиян не паниковать из-за резкой перемены погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с NEWS.ru призвал россиян не паниковать из-за резких перемен в погоде, которые произойдут в ряде регионов на следующей неделе. Синоптик отметил, что погодные контрасты — норма для июля.

Роман Вильфанд сообщил, что в начале следующей недели, 10 июля, период жаркой погоды в Москве закончится. По словам синоптика, все последние дни погода в столице была такой же, как в Краснодаре, на юге страны.

На следующей неделе ночные температуры понизятся до 9–14 градусов, это на три градуса ниже нормы. Местами пройдут дожди, небо будет плотно затянуто облаками, — рассказал представитель Гидрометцентра.

По данным Вильфанда, похожая погода придет на следующей неделе и в соседние с российской столицей регионы — в Калугу, Владимир, Рязань. Он призвал не паниковать, отметив, что июль и прогнозировался контрастным, когда горячая волна сменяется более холодной. Говоря о возможности смерчей и подобных погодных явлений на фоне резких температурных изменений, специалист отметил, что точное прогнозирование подобных катаклизмов возможно не ранее чем за сутки, а то и за несколько часов.

Вильфанд посоветовал не верить многочисленным «страшилкам», которые, по его словам, регулярно появляются в Сети.

Тем временем из-за прошедших вечером и ночью 7 июля ливней 68 населенных пунктов остались без электроснабжения в Подмосковье. Подачу энергии восстанавливают. Также в области падали деревья и повреждены 16 машин. В Коломне рядом с женщиной ударила молния, пострадавшую доставили в больницу с ожогами.