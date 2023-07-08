Гроза оставила без света почти 70 населенных пунктов Подмосковья

Фото: АГН «Москва»

Из-за прошедших ливней 68 населенных пунктов остались без электроснабжения в Подмосковье, сообщили «Интерфакс» в ГУ МЧС по Московской области. Подачу энергии восстанавливают, к ликвидации последствий грозы привлекли 98 человек и 36 единиц техники. Также в области падали деревья и повреждены 16 машин.

В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории МО произошло падение 63 деревьев в семи городских округах, повреждены 16 автомобилей в трех городских округах, — рассказали в ведомстве.

В Коломне рядом с женщиной ударила молния, пострадавшую доставили в больницу с ожогами.

7 июля на Подмосковье обрушился сильный ураган. В ряде Telegram-каналов распространяют кадры стихии. В Коломне очевидцы сняли попадание молнии в дерево рядом с людьми. Также машины уходят под воду прямо на дорогах, пока люди пытаются выбраться из них.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, после дождя затоплены улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь возле ж/д станции Голутвин. На месте работают 58 человек и 22 единицы техники.

Ранее руководитель Прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил, что 7 июля погода в Москве начнет меняться, столицу настигнут проливные дожди.