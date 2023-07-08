Смерчи, похолодание, жара: какая погода будет в России с 10 по 16 июля Синоптики рассказали о погоде в Москве, Санкт-Петербурге, а также в других регионах страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеорологи предупреждают россиян об очередных погодных сюрпризах на следующей неделе. В одних регионах ожидается комфортная погода, в других начнутся дожди. Где будет жарко, а где температура воздуха понизится в период с 10 по 16 июля — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве с 10 по 16 июля

Москвичей на следующей неделе ожидает прохлада. Столбик термометра установится на отметке 22–24 градуса. «Жары не будет, будет вполне комфортно», — пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, жаркое лето в Москву и на территорию Центрального федерального округа еще вернется. Синоптик заверил, что позднее стоит ждать следующую волну повышения температуры воздуха.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что жаркая погода в Москве заканчивается. По словам синоптика, все последние дни московская погода была такой же, как в Краснодаре в начале июля.

На следующей неделе ночные температуры понизятся до 9–14 градусов, это на три градуса ниже нормы. Местами пройдут дожди, небо будет плотно затянуто облаками. По данным Вильфанда, похожая погода придет на следующей неделе и в соседние с российской столицей регионы — в Калугу, Владимир, Рязань.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В каких регионах России ожидаются смерчи

В первую очередь погодные катаклизмы ожидаются в Поволжье и Волго-Вятском регионе. Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что наибольшее противостояние тепла и холода будет наблюдаться в воскресенье и первую половину понедельника. Непогода ожидается в Саранске, Арзамасе, Чебоксарах и Кирове.

«Речь идет не об очень широкой зоне, но происходящие в ней явления окажутся весьма интенсивными. Так, можно ожидать сильных гроз, залповых ливней и шквалистого усиления ветра», — сообщил Шувалов.

В начале недели погода резко поменяется в Ульяновске и Казани, где в последние дни было больше 30 градусов тепла. По словам метеоролога, нельзя полностью исключать и вероятность смерчей — они могут начаться именно при значительных температурных перепадах. Например, в регионах Поволжья погода изменится кардинально: после изнурительной жары пойдут дожди и станет прохладно, температура опустится до 20–22 градусов.

Отдельное внимание Шувалов обратил на температуру воздуха в Оренбурге — там столбик термометра уже достигает 39–41 градуса. По словам метеоролога, очень часто подобная аномально жаркая погода заканчивается природными катаклизмами.

А это нормальная погода для июля?

Роман Вильфанд призвал не паниковать, отметив, что июль таким и прогнозировался — контрастным, когда горячая волна сменяется более холодной. Говоря о возможности смерчей и подобных погодных явлений на фоне резких температурных изменений, специалист отметил, что точное прогнозирование подобных катаклизмов возможно не ранее чем за сутки, а то и за несколько часов.

Именно поэтому Вильфанд призвал не верить многочисленным «страшилкам», которые, по его словам, регулярно появляются в Сети.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где в России будет жара

По данным Вильфанда, в Приволжском федеральном округе по-прежнему будет жарко. Так, в Самарской области термометры будут показывать 30 градусов до вторника, 11 июля, включительно. Еще жарче будет в Башкирии, Татарстане и Оренбурге. В этих регионах перелом случится примерно в середине недели. Погода должна стабилизироваться, столбики термометра опустятся до 23–24 градусов. Схожая картина прогнозируется и в Центральной России, отметил Шувалов.

На юге России температура воздуха понизится до 27–28 градусов, хотя недавно она достигала 38–39. Сильные дожди начнутся в Хакасии. Они будут сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду. Начнет снижаться температура и на Дальнем Востоке, где в последние дни также стояла жара.

Однако знойная погода покинет далеко не все регионы. На Урале, согласно имеющимся прогнозам, жара продержится как минимум до 12 июля. Например, в Свердловской области воздух прогреется до 40 градусов.

В Томской и Омской областях, сообщил Вильфанд, столбик термометра на следующей неделе покажет от 32 до 37 градусов. Такая погода ожидается во всех регионах округа.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как перенести жару: советы врачей

По словам врача-офтальмолога Валентины Меркуловой, солнцезащитные очки помогают снизить риски развития рака. Эксперт подчеркнула, что их следует носить в любую погоду и время года, чтобы защитить глаза и кожу вокруг от ультрафиолетовых лучей. Специалист предупредила, что вредные лучи проникают сквозь облака.

«УФ-лучи в избыточном количестве ускоряют возрастные изменения в тканях глаза, а также являются факторами риска развития некоторых заболеваний глаз и повышают риски онкологических заболеваний кожи вокруг глаз», — рассказала Меркулова.

Она призвала приобретать солнцезащитные очки в салонах оптики, так как лишь подобные изделия обладают защитными фильтрами. По ее словам, обычные затемненные очки лишь расширяют зрачки глаз и способствуют еще большему попаданию вредных лучей.

Кроме того, врач-невролог Алексей Данилов советует в жару увеличить привычный объем употребляемой жидкости примерно на пол-литра. Это может быть как обычная вода, так и зеленые или травяные чаи, которые улучшают гидратацию, регулирование теплообмена, снижая риск перегрева. Кофе можно пить в жару, если нет тахикардии и других неприятных ощущений, при этом после него рекомендуется употребить стакан воды.

Взбодриться в жару поможет контрастный душ или умывание холодной водой. Если это затруднительно, например, для девушек с макияжем в офисе, то достаточно намочить холодной водой руки до локтей или приложить к шее смоченный платок.

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