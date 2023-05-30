«Чем хуже погода, тем лучше ДРГ»: военный эксперт о планах ВСУ Бывший военный метеоролог Ильин: ВСУ не будут наступать в начале июня из-за дождей

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший военный метеоролог Ильин Александр Ильин рассказал URA.RU, что сильные дожди сыграют на руку ВСУ в работе диверсионно-разведывательных групп, так как плохая видимость позволяет бойцам хорошо скрываться. Эксперт при этом подчеркнул, что основные силы украинской армии не смогут пойти в наступление в этих условиях.

В дождливую погоду хорошо работать только диверсионно-разведывательным группам. Для них — чем хуже погода, тем лучше. Но это касается именно ДРГ в количестве до пяти — семи человек. А вот войсковые операции в такую погоду очень сложны для реализации намеченных планов, — рассказал Александр Ильин.

Он уточнил, что в Донбассе сильные дожди пройдут на линии фронта с 7 по 10 июня.

Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаступление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных операций. Подоляк акцентировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на территориях, которые Украина считает своими.