Невролог перечислил способы оставаться бодрым в жару Невролог Данилов порекомендовал отказаться от напитков со льдом в жару

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В жаркую погоду, когда людей накрывает тепловой стресс, все справляются с ним по-разному, в зависимости от генетики, возраста и состояния здоровья, рассказал в беседе с KP.RU врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета Алексей Данилов. По его словам, оставаться бодрым и адаптироваться к повышенной температуре окружающей среды помогает в первую очередь достаточное количество потребляемой жидкости, однако напитки со льдом следует исключить.

Лед в жару приятен во рту, вы почувствуете временное облегчение. Но затем у многих людей появляется ощущение слабости, усталости. Потому что ледяной напиток вызывает спазм в желудке, приводящий к нарушению работы вегетативной нервной системы. Лучше всего прохладные напитки или комнатной температуры, — предупредил врач.

Он посоветовал в жару для нормального самочувствия увеличить привычный объем употребляемой жидкости примерно на поллитра. Это может быть как обычная вода, так и зеленые или травяные чаи, которые улучшают гидратацию, регулирование теплообмена, снижая риск перегрева. Кофе можно пить в жару, если нет тахикардии и других неприятных ощущений, при этом после употребления напитка лучше добавить стакан воды.

Взбодриться в жару поможет контрастный душ или умывание холодной водой, продолжил эксперт. Если это затруднительно, например, для девушек с макияжем в офисе, то достаточно намочить холодной водой руки до локтей или приложить к шее смоченный платок.

А для улучшения концентрации внимания работникам умственного труда советую попробовать приложить к затылку кубик льда, можно зафиксировать его платком или шарфом. Такой прием стимулирует работу мозжечка, — рассказал невролог.

В жару следует избегать жирной пищи: на ее переработку организм тратит больше энергии, сокращая ресурсы для регуляции теплообмена, поэтому система охлаждения работает медленнее, усиливая слабость и вялость, отметил Данилов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве обновился суточный рекорд температуры воздуха в ночной период. Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ в ночь на 7 июля составила +21,8. Это на 0,7 градуса выше установленного почти 70 лет назад рекорда.