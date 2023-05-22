Эндокринолог рассказала, какая погода плохо сочетается с диетами Врач Тананакина посоветовала избегать диетических ограничений при жаркой погоде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При температуре воздуха на улице свыше 25 градусов необходимо избегать продуктов, которые могут вызвать обезвоживание, например, кофе, сообщила РИАМО врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина. Также она указала на опасность введения диетических ограничений в жаркую погоду.

При жаркой погоде, свыше 25 градусов, стоит избегать продуктов, которые могут вызвать обезвоживание организма, например, алкогольных и сладких газированных напитков, пива, кофе, жирной, сладкой, соленой и жареной пищи, — подчеркнула Тананакина.

Эндокринолог напомнила о необходимости увеличивать в жару потребление жидкости до 1,5-2 литров в день, помимо воды это могут быть чаи и соки. Кроме того, лучше отказаться от строгих диетических ограничений, так как они не учитывают природных потребностей организма, который в жаркую погоду быстрее теряет воду и соли.

Врач посоветовала с наступлением теплых солнечных дней постепенно менять рацион питания в сторону увеличения доли овощей, фруктов и зелени, которые богаты витаминами и минералами, а также легких белковых продуктов, таких как отварная рыба и курица, яйца и бобовые.

Ранее синоптики рассказали NEWS.ru, стоит ли верить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года, опубликованным в ряде СМИ и Telegram-каналов. По этим прогнозам, с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.