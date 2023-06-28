Жители Поволжья остались без связи и интернета Сбой мобильной связи и интернета от МТС произошел в ряде регионов Поволжья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбои в работе мобильной связи и интернета от МТС произошли в Саратовской, Самарской, Кировской, Ульяновской и Нижегородской областях, Татарстане и Марий Эл, а также в ряде других регионов Приволжского федерального округа, передает РБК. Представители оператора подтвердили наличие проблем у абонентов в Поволжье.

Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над устранением проблемы, — сообщили в МТС.

Позже пресс-секретарь группы МТС Ирина Дерюгина сообщила газете «Известия», со проблема со связью полностью решена. По ее словам, услуги предоставляются абонентам в полном объеме. С чем были связаны проблемы, представитель компания не уточнила.

В социальных сетях появилось видео с очередью в одном из салонов связи оператора в Татарстане. По данным СМИ, проблемы со связью также наблюдались у абонентов МТС в Башкирии, на Ставрополье и в Санкт-Петербурге.

Ранее СМИ писали, что скорость мобильного интернета в регионах России, кроме Москвы, в феврале 2023 года снизилась на 7% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. В среднем скорость передачи данных упала до 18,3 мегабит в секунду.