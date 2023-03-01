В России снизилась скорость мобильного интернета «Известия»: скорость мобильного интернета в России снизилась на 7%

Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорость мобильного интернета в регионах России, кроме Москвы, снизилась на 7% в среднем, до 18,3 мегабит в секунду, по сравнению с февралем 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на отчет TelecomDaily. Некоторые пользователи также испытывают проблемы с подключением к сети, что затрудняет использование важных приложений, таких как заказ такси.

Это связано с нехваткой сетевого оборудования, доставки которого были приостановлены весной прошлого года. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что проблемы со связью в Москве и Санкт-Петербурге могут стать источником серьезных проблем для операторов связи, в то время как никто не обратит внимание на ухудшение скорости в маленьких городах.

Согласно Минцифры, за первые девять месяцев 2022 года трафик мобильного интернета в России вырос на более чем 20 процентов, до 25,8 миллиарда гигабайт, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее в Луганской Народной Республике на неопределенное время отключили мобильный интернет. Как сообщил врио главы региона Леонид Пасечник, это вынужденная мера, которую приняли по соображениям безопасности. Он добавил, что интернет вернут, когда «это станет безопасно». Сейчас, как отметил Пасечник, работа по совершенствованию интернет-соединения продолжается.