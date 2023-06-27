Названа идеальная температура питьевой воды в жаркую погоду Врач Романенко: в жару лучше пить воду комнатной температуры вместо ледяной

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала «Москве 24», что слишком холодная вода в жару может спровоцировать простуду, поэтому лучше, чтобы она была комнатной температуры. Эксперт добавила, что ледяная вода также может вызвать спазм сосудов. По ее словам, употребление холодного напитка ухудшает кровоснабжение слизистых, из-за чего иммунная система может быть ослаблена.

Лучше пить воду комнатной температуры. Правило такое: от температуры нашего тела мы отнимаем 10 градусов. То есть температура нашего тела — примерно 36 градусов. Соответственно, температура потребляемой воды должна быть 26 градусов. Это оптимальное значение, — сказала Романенко.

Специалист отметила, что холодная вода может также привести к заболеваниям глотки и миндалин.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что на завтрак следует употреблять чай, так как напиток является источником катехина, танина и антиоксидантов, которые оказывают благоприятное воздействие на организм. Эксперт добавила, что в зеленом чае содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность. Она предостерегла от потребления кофе на завтрак. Специалист также порекомендовала на завтрак употреблять сыр вместо колбасы.