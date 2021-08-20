ГИБДД отменит привычный знак фотовидеофиксации

С 1 сентября с российских дорог пропадёт привычный знак «Фотовидеофиксация», который предупреждал о камерах впереди. Об этом сообщило РИА Новости.

Новая версия знака будет устанавливаться за 150–300 метров до камер и действовать во всём населённом пункте. Это позволит не заставлять такими знаками всю дорогу и лишит водителей подсказки, где сбавить скорость.

Этот вариант знака 6.22 появился с 1 марта.

Ранее сообщалось, что с осени 2021 года камеры смогут фиксировать выключенные габаритные огни и неработающие фары ближнего света. Штраф за это нарушение составит 500 рублей. Штрафовать таким образом будут в 12 регионах России, среди которых Москва, Крым, Ульяновск, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Кабардино-Балкария и Волгоградская область. При этом руководство регионов будет само решать, в какой именно момент вводить эту технологию. При этом установки новых камер не понадобится — можно будет просто дообучить нейросеть.

Также сообщалось, что в 17 регионах России ГИБДД и Росгвардия используют беспилотные летательные аппараты для выявления нарушений правил дорожного движения.