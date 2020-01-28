https://static.news.ru/photo/7353c7ba-41f7-11ea-837f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкое ухудшение погодных условий наблюдается в ряде регионов России. Из-за перепадов температуры и усиления осадков осложняется дорожная обстановка. В ГИБДД дали советы, как вести себя на дороге в непогоду.

Водителей призывают быть предельно внимательными, избегать резких манёвров и торможений, а также не игнорировать правила дорожного движения, особенно в непогоду. В ГИБДД рекомендовали отказаться от поездок на машинах на дальние расстояния в ночное время, а в населённых пунктах пользоваться общественным транспортом.

Пешеходы в тёмное время суток подвержены дополнительному риску на дорогах, поэтому им нужно пользоваться светоотражающими элементами, подчеркнули в ГИБДД.

Дорожная обстановка ухудшилась в Оренбурге, Алтайском крае и в Новосибирской области. В Ульяновской области введено ограничение для транспорта категорий С и D на шести дорогах регионального значения, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщает NEWS.ru, на трассе в Оренбургской области три человека пострадали в ДТП при столкновении десяти автомобилей. Авария произошла на 246-м километре трассы Оренбург — Орск — Шильда, недалеко от села Халилово Гайского района.