ГИБДД отменит штраф за нарушения ПДД в непогоду по показаниям спецустройств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В международном рейтинге научно-исследовательских центров за 2020 год (The Global Go To Think Tank Index 2020) российский университет МГИМО МИД РФ оказался на 124-м месте. Таким образом он улучшил на одну позицию свой результат годичной давности.

Рейтинг был опубликован в четверг, 28 января. Его подготовили специалисты Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета (США). Список насчитывает 174 организации. Помимо МГИМО, там представлены Московский центр Карнеги (26-е место) и...