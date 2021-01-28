ГИБДД отменит штраф за нарушения ПДД в непогоду по показаниям спецустройств

https://static.news.ru/photo/7cc464a4-7c70-11ea-a0ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основанием для отмены штрафа за нарушение правил дорожного движения в непогоду могут стать данные комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <...> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, — приводит данные пресс-службы ТАСС.

К спецсредствам относятся стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. В случае, если водитель допустил нарушение правил в плохую погоду и прибор это зафиксировал, инспектор ГИБДД может отменить штраф.

Правила, согласно которым не следует фиксировать нарушения ПДД в условиях плохой погоды, были разработаны в 2019 году Минстрансом. ГИБДД также уточнило, что при дожде, снегопаде или тумане администрирования нарушений аппаратурой производиться не должно.

Если же водитель всё же получает штраф, он имеет право его обжаловать.

Ранее NEWS.ru писал о том, что камеры видеофиксации в Подмосковье начали в тестовом режиме выявлять водителей, которые не пристёгивают ремень безопасности.