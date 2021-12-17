ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей для их поимки

Московская Госавтоинспекция подписалась в социальных сетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения, заявил начальник столичного управления ГИБДД Александр Быков в эфире телеканала «Россия 24».

В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ. Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД, — сказал Быков.

По его словам, правовая оценка по каждому такому случаю будет обязательно дана . Быков добавил, что московские инспекторы «за прошедший период» приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, которые размещали «контент с нарушением правил дорожного движения».

Ранее сообщалось, что произошёл сбой в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. В Министерстве внутренних дел России подтвердили эту информацию. Уточняется, что региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг, связанных с регистрацией автомобилей, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В министерстве назвали подобные сбои единичными и принесли извинения.